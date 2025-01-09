Пентагон озвучил объем помощи Киеву за время правления Байдена

Общий объем помощи Украине за время нахождения Байдена у руля власти в США превысил 66,5 млрд долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

С начала проведения СВО, с февраля 2022 года, США выделили Украине 65,9 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что завершающая свою работу администрация президента США Джо Байдена не успеет выделить военную помощь Украине в размере более 2 млрд долларов. Представитель Пентагона подчеркивал, что в США пытаются «запрыгнуть в последний вагон» с отправкой военной помощи Киеву до инаугурации Трампа.

По данным Пентагона, приход администрации нового президента США Дональда Трампа не отразится на поставках военной помощи Украине от западных стран. Однако конкретных мыслей о том, какие решения будут предприняты, пока нет.