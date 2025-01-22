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Трамп заявил, что изучает возможность прекращения поставок оружия Киеву

Он добавил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным «в любое время», когда тот захочет.
Елизавета Кондрикова 2025-01-22 05:32:37
© Фото: defense.gov

Власти США изучают возможность прекращения поставок оружия Украине, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы изучаем данный вопрос», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о готовности продолжить оказывать помощь киевскому режиму.

Он также добавил, что готов встретиться в президентом России Владимиром Путиным «в любое время», когда тот захочет. Американский лидер также намерен в «скором времени» переговорить со своим российским коллегой.

Напомним, в своей инаугурационной речь американский президент ни разу не упомянул Украину или Россию. Однако после церемонии он вновь заявил, что хочет урегулирования украинского конфликта.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #помощь Украине #Поставки оружия на Украину
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