Трамп заявил, что изучает возможность прекращения поставок оружия Киеву

Власти США изучают возможность прекращения поставок оружия Украине, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы изучаем данный вопрос», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о готовности продолжить оказывать помощь киевскому режиму.

Он также добавил, что готов встретиться в президентом России Владимиром Путиным «в любое время», когда тот захочет. Американский лидер также намерен в «скором времени» переговорить со своим российским коллегой.

Напомним, в своей инаугурационной речь американский президент ни разу не упомянул Украину или Россию. Однако после церемонии он вновь заявил, что хочет урегулирования украинского конфликта.