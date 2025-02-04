Орбан: Венгрия заключит с США хорошую сделку, а ЕС получит по заслугам

Венгрия планирует заключить с Соединенными Штатами сделку для сохранения экономических отношений между странами. Об этом во вторник в своих социальных сетях заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Действительно выгодную сделку могут заключить те, кто не только знает, но и уважает друг друга... Мы постоянно ведем переговоры и заключим хорошую сделку», - сказал политик.

Виктор Орбан добавил, что Европейскому союзу грозят тяжелые времена. По его словам, Брюссель получит по заслугам

Напомним, ранее венгерский премьер-министр заявлял, что сейчас наступило то время, когда ЕС необходимо «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с Россией без них. По его словам, началась новая эпоха после смены власти в США.

Позже Виктор Орбан заявил о готовности «занять Брюссель». Он сказал, что теперь солнце над Евросоюзом будет сиять по-другому.