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Орбан: Евросоюзу с приходом Трампа нужно «выкинуть санкции в окно»

По словам венгерского премьера, с приходом Дональда Трампа начнется новая эпоха.
Сергей Лебедев 2025-01-17 12:18:46
© Фото: Ting Shen, Xinhua, Global Look Press

Сейчас наступило то время, когда Европейскому союзу необходимо «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с Россией без них. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США начнется новая эпоха.

«Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений», - цитирует РИА Новости слова политика.

Ранее Виктор Орбан неоднократно заявлял, что необходимо отменить антироссийские санкции. По его словам, это нужно сделать как можно скорее и в максимальном объеме. Венгерский премьер-министр предположил, что как только ограничения отменят, в Европе прекратится период инфляции и начнется рост экономики.

Россия, подчеркивал Виктор Орбан, адаптировалась к санкциям стран коллективного Запада, демонстрируя экономическую, техническую и общественную гибкость.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #санкции #«Эпоха» #Венгрия #Виктор Орбан #ограничения
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