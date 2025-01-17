Сейчас наступило то время, когда Европейскому союзу необходимо «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с Россией без них. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США начнется новая эпоха.

«Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений», - цитирует РИА Новости слова политика.

Ранее Виктор Орбан неоднократно заявлял, что необходимо отменить антироссийские санкции. По его словам, это нужно сделать как можно скорее и в максимальном объеме. Венгерский премьер-министр предположил, что как только ограничения отменят, в Европе прекратится период инфляции и начнется рост экономики.

Россия, подчеркивал Виктор Орбан, адаптировалась к санкциям стран коллективного Запада, демонстрируя экономическую, техническую и общественную гибкость.