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Кремль констатировал продолжение поставок Киеву американского оружия

Ранее власти США приняли решение частично возобновить оружейные поставки на Украину после небольшого перерыва.
Ян Брацкий 2025-02-04 12:50:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Кремле констатируют продолжение поставок американского оружия на Украину. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Очевидно, что поставки продолжаются. Об остановке поставок вооружений никто и не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются», - сказал Песков.

Давать оценку тому, как действия Белого дома соотносятся с заявлениями его главы о стремлении остановить украинский конфликт, представитель Кремля не стал.

«Мы пока не знаем, что имеется в виду точно, поэтому здесь трудно давать какую-то оценку», - отметил Песков.

Ранее стало известно о решении США частично возобновить поставки на Украину оружия и боеприпасов. На данный момент ведутся споры на счет объема поставок.

Всего за время работы прежней администрации Джо Байдена Соединенные Штаты Америки оказали Украине помощи более чем на $66,5 млрд.

#Украина #сша #Кремль #Белый дом #оружейные поставки
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