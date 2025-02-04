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В ЦБ предупредили о распространяющихся мифах о цифровом рубле

В Центробанке напомнили россиянам, что цифровой рубль является дополнительным средством платежа, его использование необязательно.
Ян Брацкий 2025-02-04 11:55:32
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В последнее время в социальных сетях распространяется масса ложной информации о цифровом рубле. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

«В последнее время мы действительно видим очередной всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации - рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях», - сказал РБК представитель регулятора.

Неизвестные распространяют слухи о том, что россиян якобы принудительно переводят на цифровой рубль, а в стране массово отказываются от наличных денег. В ЦБ РФ добавили, что за такими «сказками» чаще всего скрываются мошенники.

Ранее глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в скором времени биткоин можно будет обменять на цифровые рубли. По его словам, это произойдет тогда, когда цифровой рубль будет востребован.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о формировании правовых основ для внедрения цифрового рубля в конце июля 2023 года.

#Экономика #в стране и мире #ЦБ РФ #Мошенники #цифровой рубль
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