Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля

Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи специальной информационной системы.

© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Global Look Press

В понедельник российский президент Владимир Путин подписал закон о формировании правовых основ для внедрения цифрового рубля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи специальной информационной системы. Ее оператором будет Банк России.

Цифровой рубль будет выпускаться наряду с существующими формами денег. Закон вступает в силу 1 августа этого года.

Напомним, закон запрещает кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на их остаток. Открыть совместные счета будет невозможно. При банкротстве должника цифровые рубли будут входить в состав конкурсной массы.

Ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что россияне смогут получать цифровые рубли уже в 2025-2027 годах. Предполагалось, что к пилотным операциям с цифровым рублем допустят 13 банков.