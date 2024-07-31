Аксаков заявил о скорой возможности обмена биткоина на цифровые рубли

В скором времени биткоин можно будет обменять на цифровые рубли. Об этом заявил глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС, которая была посвящена развитию цифровых финансов.

По его словам, это произойдет тогда, когда цифровой рубль будет востребован.

«Надо же, чтобы тот, кто владеет биткоином, был заинтересован в том, чтобы у него был цифровой рубль. Он в нас уверен, доверяет нам и понимает, что цифровой рубль ему принесет пользу. Он продаст за цифровой рубль свой биткоин», - отметил глава комитета.

Аксаков дополнил, что это в том числе вопрос рынка, но такая возможность допускается.

Он заключил, что введение такой меры позволит отказаться от p2p-площадок на базе иностранных криптобирж, то есть платформ, где криптовалюты обменивают на фиатные деньги, работающие по принципу личного взаимодействия продавца и покупателя.

Ранее Госдума закрепила порядок и условия майнинга криптовалют.