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Аксаков заявил о скорой возможности обмена биткоина на цифровые рубли

По его словам, введение такой меры позволит убрать необходимость в р2p-площадках на базе иностранных криптобирж.
Мария Зайцева 2024-07-31 18:28:27
© Фото: Omar Marques, Keystone Press Agency, Globallookpress

В скором времени биткоин можно будет обменять на цифровые рубли. Об этом заявил глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС, которая была посвящена развитию цифровых финансов.

По его словам, это произойдет тогда, когда цифровой рубль будет востребован.

«Надо же, чтобы тот, кто владеет биткоином, был заинтересован в том, чтобы у него был цифровой рубль. Он в нас уверен, доверяет нам и понимает, что цифровой рубль ему принесет пользу. Он продаст за цифровой рубль свой биткоин», - отметил глава комитета.

Аксаков дополнил, что это в том числе вопрос рынка, но такая возможность допускается.

Он заключил, что введение такой меры позволит отказаться от p2p-площадок на базе иностранных криптобирж, то есть платформ, где криптовалюты обменивают на фиатные деньги, работающие по принципу личного взаимодействия продавца и покупателя.

Ранее Госдума закрепила порядок и условия майнинга криптовалют.

#в стране и мире #биткоин #криптовалюта #госдума #цифровой рубль #обмен #Анатолий Аксаков
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