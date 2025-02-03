Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов

Правительство Белоруссии сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом. Александр Лукашенко подписал указ об отправке правительства в отставку. Документ опубликован на сайте главы государства.

«Соответствующее постановление подписал Роман Головченко», - сообщает пресс-служба совета министров.

Уточняется, что премьер-министр, его заместители, министры, председатели государственных комитетов и руководитель Аппарата Совета министров будут продолжать выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый состав правительства.

Напомним, что выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Согласно подсчетам ЦИК Белоруссии, победу одержал Александр Лукашенко, он набрал 86,82% голосов. На протяжении более 30 лет он бессменно руководит республикой. Нынешний срок для него станет седьмым.

Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием. Российский лидер назвал его победу на выборах президента Белоруссии убедительной.