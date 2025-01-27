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На выборах президента Белоруссии побеждает Лукашенко

На втором месте в президентской гонке в Белоруссии оказался Сергей Сыранков с 3,21% голосов.
Марина Крижановская 2025-01-27 03:19:27
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

На президентских выборах в Белоруссии побеждает Александр Лукашенко, согласно подсчетам ЦИК.

Республиканская Центральная избирательная комиссия подводит итоги прошедших 26 января выборов президента. Уточняется, что президент Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.

Его соперник Сергей Сыранков получает 3,21%, занимая второе место. В комиссии отметили, что таковы данные после подсчета 100% бюллетеней. Против всех проголосовали 3,60% белорусских граждан.

Немногим ранее во время телефонного разговора президент России Владимир Путин пожелал своему белорусскому коллеге успехов на выборах президента.

На протяжении более 30 лет, с 1994 года, Александр Лукашенко бессменно руководит республикой. Нынешний президентский срок станет для него седьмым. На выборах в 2020 году Лукашенко также заручился поддержкой большинства жителей Белоруссии - за него проголосовали 80,1% граждан.

#в стране и мире #белоруссия #Александр Лукашенко #ЦИК #Выборы президента #результаты голосования
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