Лукашенко пришел на избирательный участок со своим шпицем Умкой

Сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны. Он вместе со своей собакой по кличке Умка прибыл на избирательный участок, который расположен в государственном университете физической культуры.

«Если вы хотите спросить за кого (проголосовал. - Прим.ред.), должен вам честно признаться... За всех», - сказал Александр Лукашенко, выйдя из кабинки для голосования.

Напомним, сегодня в восемь часов утра в Белоруссии стартовал основной день выборов. За пост главы государства борются пять кандидатов, включая действующего президента.

Александр Лукашенко хочет избраться на седьмой срок подряд. Ранее российский лидер Владимир Путин пожелал ему успехов.