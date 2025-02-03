МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кровь на стенах: страшные кадры из подъезда ЖК «Алые Паруса» после взрыва

В пострадавшем подъезде весь пол усыпан осколками, на стенах следы крови.
Ян Брацкий 2025-02-03 14:17:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пролить свет на обстоятельства трагедии в московском жилом комплексе «Алые Паруса» могут помочь записи с камер видеонаблюдения. Сейчас оперативники занимаются изучением видеоматериалов.

Кроме того, опрашиваются очевидцы, проводятся комплексные экспертизы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее были опубликованы кадры изнутри подъезда дома. На видео видны масштабы разрушений. Весь пол усыпан обломками, на стенах следы крови.

По официальным данным, к этому часу один человек числится погибшим, еще четверо госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Причастных к взрыву ищут, возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Убийство общеопасным способом», «Незаконный оборот оружия».

#Москва #взрыв #СК РФ #наш эксклюзив #ЖК «Алые Паруса»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 