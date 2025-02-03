Кровь на стенах: страшные кадры из подъезда ЖК «Алые Паруса» после взрыва

Пролить свет на обстоятельства трагедии в московском жилом комплексе «Алые Паруса» могут помочь записи с камер видеонаблюдения. Сейчас оперативники занимаются изучением видеоматериалов.
Кроме того, опрашиваются очевидцы, проводятся комплексные экспертизы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Ранее были опубликованы кадры изнутри подъезда дома. На видео видны масштабы разрушений. Весь пол усыпан обломками, на стенах следы крови.
По официальным данным, к этому часу один человек числится погибшим, еще четверо госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.
Причастных к взрыву ищут, возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Убийство общеопасным способом», «Незаконный оборот оружия».
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»