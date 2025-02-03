Первые минуты после взрыва в ЖК «Алые Паруса» показали на видео

Опубликовано видео с места взрыва в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. На кадрах видны масштабы разрушений, слышны крики жильцов, всюду обломки и осколки битого стекла.

К месту происшествия прибывают кареты скорой помощи и автомобили оперативных служб. По неофициальной информации, детонировать могло самодельное взрывное устройство.

Официальной информации о погибших и пострадавших нет, по данным очевидцев, ранения получили пять человек.

По факту случившегося следователи Главного СУ Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело. На месте работают эксперты и оперативники.