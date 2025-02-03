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Один человек погиб в результате взрыва в ЖК на северо-западе Москвы

Тело погибшего может находиться под обломками рухнувших в холле перекрытий.
Ян Брацкий 2025-02-03 11:01:46
© Фото: Telegram/moscowtoplive

Один человек погиб при взрыве в элитном столичном жилом комплексе «Алые Паруса». Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительным данным, его тело находится под завалами в холле. Еще четверо жильцов пострадали, добавили в экстренных службах.

«Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре», - цитирует заявление ведомства Интерфакс.

Сейчас территория вокруг ЖК оцеплена, на месте работают эксперты и оперативники. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#Москва #в стране и мире #взрыв #СК РФ #Прокуратура #Уголовное дело #ЖК «Алые Паруса»
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