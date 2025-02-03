Один человек погиб в результате взрыва в ЖК на северо-западе Москвы

Один человек погиб при взрыве в элитном столичном жилом комплексе «Алые Паруса». Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительным данным, его тело находится под завалами в холле. Еще четверо жильцов пострадали, добавили в экстренных службах.

«Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре», - цитирует заявление ведомства Интерфакс.

Сейчас территория вокруг ЖК оцеплена, на месте работают эксперты и оперативники. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.