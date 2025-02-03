Панама прекратит участие в китайской инициативе «Один пояс - один путь»

Правительство Панамы не будет продлевать действие меморандума с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь». Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио.

Панамский лидер отметил, что есть возможность досрочно завершить проект «Один пояс – один путь», но необходимость продления меморандума будет рассматриваться через год или два.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США встретился с президентом Панамы и министром иностранных дел для обсуждения региональных и глобальных проблем.

В ходе встречи Рубио заявил о нежелании Трампа сохранять статус-кво Панамскому каналу из-за возросшего влияния Китая на регион. Он не раз подчеркивал, что такой статус неприемлем.

На своей инаугурации президент США Дональд Трамп упомянул Панамский канал и отметил, что эта «водная артерия» попала под влияние Китая. После этого президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг слова Трампа и подчеркнул, что канал «был и остается частью Панамы».