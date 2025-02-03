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В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского

В НАТО рассчитывают провести президентские выборы на Украине не позднее осени текущего года.
Ян Брацкий 2025-02-03 13:50:17
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press

Руководство НАТО готовит кампанию по дискредитации Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Цель - смена власти на Украине. По информации наших спецслужб, Европа исходит из того, что ВСУ вскоре не смогут сдерживать натиск наших войск.

По оценкам НАТО, чтобы сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма, конфликт необходимо «заморозить» и вывести его стороны на диалог.

«Главной помехой для реализации такого сценария является Зеленский, которого в западных кулуарах называют "отработанным материалом". В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале в результате псевдодемократических выборов», - полагают в СВР.

До этого времени Североатлантический альянс намерен разоблачить финансовые махинации главы киевского режима. Речь идет о присвоении лично Зеленским и членами его аппарата более $1,5 млрд, предназначенных для закупки боеприпасов, а также выводе жалованья 130 погибших бойцов ВСУ, которые на бумаге продолжали проходить службу на передовой.

Кроме того, огласке могут придать факты продажи Зеленским оружия боевикам различных африканских группировок, сообщили в СВР.

#Украина #НАТО #Зеленский #Выборы #свр
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