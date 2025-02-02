Депутат Рады: Зеленский ведет себя как загнанная в угол крыса

Украинского лидера Владимира Зеленского сравнили с крысой за отказ от проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский ноет, что судьбу Украины решают без нее. Но кто это допустил? Кто довел ситуацию до того, что западные лидеры ищут пути урегулирования без участия Киева? Вместо того чтобы признать ошибки и попытаться вернуть себе субъектность, Зеленский бросается на союзников, как загнанная в угол крыса», - приводит его слова RT.

Политик также заявил, что любые заявления союзников киевского режима о дипломатии выводят из себя Зеленского. При этом, все эти разговоры опять же проходят без участия Киева.

Напомним, что Путин заявил, что переговоры с Украиной не будут легитимными до тех пор, пока Зеленский не отменит декрет о запрете переговоров с Россией.