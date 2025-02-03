Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность темы выборов на Украине для проведения будущих переговоров.

«Вы знаете, скажем так, юридические реалии киевского режима. Де-юре полномочия президента Зеленского закончены», - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что этот факт невозможно оспорить, так как сложившаяся ситуация с полномочиями Владимира Зеленского - абсолютно очевидная юридическая реальность, существующая на Украине.

Помимо этого, есть еще одно юридическое препятствие. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что возможные переговоры Москвы и Киева будут нелегитимны, пока украинская сторона не отменит законодательный запрет на диалог с РФ.