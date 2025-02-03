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В Кремле заявили, что выборы на Украине важны для будущих переговоров

Дмитрий Песков подчеркнул, что полномочия Зеленского де-юре закончены и этот факт не сможет оспорить никто.
Тимур Шерзад 2025-02-03 12:39:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность темы выборов на Украине для проведения будущих переговоров. 

«Вы знаете, скажем так, юридические реалии киевского режима. Де-юре полномочия президента Зеленского закончены», - сказал Песков журналистам. 

Он подчеркнул, что этот факт невозможно оспорить, так как сложившаяся ситуация с полномочиями Владимира Зеленского - абсолютно очевидная юридическая реальность, существующая на Украине. 

Помимо этого, есть еще одно юридическое препятствие. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что возможные переговоры Москвы и Киева будут нелегитимны, пока украинская сторона не отменит законодательный запрет на диалог с РФ. 

#Россия #Украина #Выборы #Владимир Зеленский #переговоры #Дмитрий Песков
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