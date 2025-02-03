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Консьерж ЖК «Алые Паруса» вышел из подъезда за секунды до взрыва

Тело единственного погибшего в результате взрыва может находиться под завалами в холле.
Ян Брацкий 2025-02-03 12:44:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Правоохранители оперативно эвакуировали жильцов ЖК «Алые Паруса» из-за опасений второго взрыва. Об этом журналистам рассказал один из жильцов дома.

«Подошел к подъезду, стекло, осколки, лежит чье-то тело. Естественно, сотрудники правоохранительных органов запретили нам заходить, мог быть второй взрыв. Нас попросили уйти за ограждение», - рассказал Владимир.

Жертв могло быть больше, уточнил он, если бы консьерж по счастливой случайности не вышел из подъезда за несколько секунд до взрыва.

«Консьерж не пострадал, Бог отвел. Он как будто в этот момент вышел. У нас запись ведется тех людей, которые заходят в подъезд, у нас круглосуточная запись», - добавил жилец ЖК «Алые Паруса».

Напомним, мощный взрыв прогремел в холле ЖК утром. По предварительным данным, детонировало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента один человек погиб, еще четверо получили ранения.

#Москва #взрыв #эвакуация #наш эксклюзив #консьерж #ЖК «Алые Паруса»
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