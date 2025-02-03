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Вертолет МЧС прибыл к месту взрыва в ЖК «Алые Паруса»

Силовики проверяют ЖК «Алые Паруса» на предмет наличия в нем других самодельных взрывных устройств: работают в холлах, лифтовых шахтах и на парковках.
Ян Брацкий 2025-02-03 11:25:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Медицинский вертолет и кинологи прибыли к жилому комплексу «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. Этим утром там прогремел мощный взрыв.

Ранее стало известно, что жертвой взрыва стал один человек, тело которого, как предполагают спасатели, может находиться под завалами в холле первого этажа. Еще четверо жильцов пострадали.

На месте работают представители оперативных служб столицы. Правоохранители проверяют лифты, шахты, холлы и парковки на предмет других самодельных взрывных устройств.

Кроме того, изучаются записи с камер видеонаблюдения в подъезде. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

#Москва #взрыв #вертолет #кинологи #МЧС России #ЖК «Алые Паруса»
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