Вертолет МЧС прибыл к месту взрыва в ЖК «Алые Паруса»

Медицинский вертолет и кинологи прибыли к жилому комплексу «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. Этим утром там прогремел мощный взрыв.

Ранее стало известно, что жертвой взрыва стал один человек, тело которого, как предполагают спасатели, может находиться под завалами в холле первого этажа. Еще четверо жильцов пострадали.

На месте работают представители оперативных служб столицы. Правоохранители проверяют лифты, шахты, холлы и парковки на предмет других самодельных взрывных устройств.

Кроме того, изучаются записи с камер видеонаблюдения в подъезде. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.