Внучка бывшего мэра Самары призналась в его убийстве

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которая обвиняется в убийстве деда и бабушки, дала признательные показания. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

«От фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления», - говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемая также сообщила, что в преступлении был замешан ее сообщник. По ее словам, на данный момент он выехал за пределы Самарской области. В настоящее время он объявлен в розыск.

Внучка бывшего мэра Самары пояснила следователям, что действовала из корыстных побуждений. Ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Следователи уже выяснили, что обнаруженные в квартире частицы жировой и мышечной ткани принадлежат убитым. Также их кровь присутствовала на обуви обвиняемой, которую изъяли по месту ее жительства.

Напомним, бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью застрелили. По подозрению в убийстве была арестована внучка экс-главы города. По данным следствия, она жестоко расправилась с дедушкой и бабушкой.