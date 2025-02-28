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Внучка бывшего мэра Самары призналась в его убийстве

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены дала признательные показания.
Игнат Далакян 2025-02-28 17:52:36
© Фото: СК РФ

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которая обвиняется в убийстве деда и бабушки, дала признательные показания. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

«От фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления», - говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемая также сообщила, что в преступлении был замешан ее сообщник. По ее словам, на данный момент он выехал за пределы Самарской области. В настоящее время он объявлен в розыск.

Внучка бывшего мэра Самары пояснила следователям, что действовала из корыстных побуждений. Ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Следователи уже выяснили, что обнаруженные в квартире частицы жировой и мышечной ткани принадлежат убитым. Также их кровь присутствовала на обуви обвиняемой, которую изъяли по месту ее жительства.

Напомним, бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью застрелили. По подозрению в убийстве была арестована внучка экс-главы города. По данным следствия, она жестоко расправилась с дедушкой и бабушкой.

#самара #убийство #внучка #виктор тархов #экс-мэр Самары
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