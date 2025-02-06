Внучку экс-мэра Самары арестовали по подозрению в его убийстве

Внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова арестовали по подозрению в двойном убийстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», - сообщает агентство.

По данным правоохранительных органов, с Виктором Тарховым и его супругой могла жестоко расправиться их внучка. Сейчас ведется следствие.

Напомним, сообщения об убийстве бывшего чиновника появились накануне. Оказалось, что семейная пара пропала еще перед Новым годом.

На данный момент тела Виктора Тархова и его супруги не найдены.