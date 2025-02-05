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Экс-мэра Самары Виктора Тархова застрелили вместе с его женой

Тархов был главой Самары с 2006 по 2010 годы.
Ирина Егорова 2025-02-05 21:50:36
© Фото: Юрий Стрелец, РИА Новости

Бывшего мэра Самары 77-летнего Виктора Тархова и его жену Наталью застрелили. Предварительно, убийцей может быть их внучка.

Родственница сейчас задержана и дает показания, передает РИА Новости. Уточняется, что тела погибших пока не нашли. О пропаже Тархова объявил правоохранительным органам деловой партнер погибшего.

Тархов был главой Самары на протяжении четырех лет - с 2006 по 2010 годы. У Тарховых есть дочь Людмила - директор производственной компании по производству частных самолетов. В 2022 года была приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима по делу о вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата областной думы.

#самара #стрельба #убийство #гибель #мэр #виктор тархов
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