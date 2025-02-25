Шойгу провел переговоры с министром обороны Индонезии

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел переговоры с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином. Перед этим он принял участие в церемонии развода почетного караула и возложил цветы к памятнику первому президенту страны Хаджи Ахмеду Сукарно.
На сегодня у Сергея Шойгу также запланирована встреча с высшим руководством Индонезии. На ней планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в сфере безопасности и обороны.
Напомним, секретарь СБ России прибыл в Джакарту накануне. Он прилетел во главе межведомственной делегации.
Сергей Шойгу также планирует вскоре посетить Малайзию.
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