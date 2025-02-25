МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу провел переговоры с министром обороны Индонезии

У секретаря Совбеза РФ также запланирована встреча с высшим руководством азиатской страны.
Сергей Лебедев 2025-02-25 09:36:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел переговоры с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином. Перед этим он принял участие в церемонии развода почетного караула и возложил цветы к памятнику первому президенту страны Хаджи Ахмеду Сукарно.

На сегодня у Сергея Шойгу также запланирована встреча с высшим руководством Индонезии. На ней планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в сфере безопасности и обороны.

Напомним, секретарь СБ России прибыл в Джакарту накануне. Он прилетел во главе межведомственной делегации.

Сергей Шойгу также планирует вскоре посетить Малайзию.

#Сергей Шойгу #переговоры #индонезия #Джакарта #сб рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 