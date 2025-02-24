МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу отправился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию

В ходе переговоров секретарь Совбеза РФ в том числе обсудит взаимодействие стран в сфере обороны и безопасности.
Сергей Лебедев 2025-02-24 07:17:25
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию. Там он проведет переговоры по вопросам двусторонних отношений.

В ходе встреч в том числе обсудят взаимодействие стран в сфере обороны и безопасности. Запланирован также обмен мнениями по международным и региональным проблемам.

«Поездка продлится до 28 февраля», - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Напомним, две недели назад Сергей Шойгу посетил Астану. Там он встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили двусторонние отношения, угрозы безопасности и актуальные вызовы. Отдельное внимание уделили ситуации в Сирии и Афганистане.

Казахстанский лидер заявил, что визит Сергея Шойгу имеет важное значение для укрепления партнерства между странами. В свою очередь секретарь Совбеза РФ отметил, что Москва и Астана поддерживают стабильный диалог на высоком уровне и активно сотрудничают в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

#Сергей Шойгу #малайзия #азия #индонезия #Визит #Совет безопасности #поездка #секретарь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 