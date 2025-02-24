Шойгу отправился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию. Там он проведет переговоры по вопросам двусторонних отношений.

В ходе встреч в том числе обсудят взаимодействие стран в сфере обороны и безопасности. Запланирован также обмен мнениями по международным и региональным проблемам.

«Поездка продлится до 28 февраля», - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Напомним, две недели назад Сергей Шойгу посетил Астану. Там он встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили двусторонние отношения, угрозы безопасности и актуальные вызовы. Отдельное внимание уделили ситуации в Сирии и Афганистане.

Казахстанский лидер заявил, что визит Сергея Шойгу имеет важное значение для укрепления партнерства между странами. В свою очередь секретарь Совбеза РФ отметил, что Москва и Астана поддерживают стабильный диалог на высоком уровне и активно сотрудничают в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.