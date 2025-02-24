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Шойгу прибыл с рабочим визитом в Индонезию

Ожидается, что секретарь Совбеза обсудит в том числе дипотношения между странами.
Глеб Владовский 2025-02-24 17:30:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл Индонезию с рабочим визитом. Он прилетел в Джакарту во главе межведомственной делегации.

Ожидается, что Шойгу обсудит двусторонние отношения стран. Кроме того, в ходе переговоров будет поднята тема безопасности и обороны. Еще запланирован обмен мнениями по международным и региональным проблемам.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки, которая продлится до 28 февраля, посетит не только Индонезию, но и Малайзию.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #индонезия #рабочий визит #совет безопасности рф
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