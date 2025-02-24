Шойгу прибыл с рабочим визитом в Индонезию

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл Индонезию с рабочим визитом. Он прилетел в Джакарту во главе межведомственной делегации.

Ожидается, что Шойгу обсудит двусторонние отношения стран. Кроме того, в ходе переговоров будет поднята тема безопасности и обороны. Еще запланирован обмен мнениями по международным и региональным проблемам.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки, которая продлится до 28 февраля, посетит не только Индонезию, но и Малайзию.