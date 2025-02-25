Захарова: Британия и Франция за 180 секунд изменили свою позицию в ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова усомнилась в искренности Франции и Великобритании. Дипломат раскритиковала страны из-за того, что они в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН по-разному отнеслись к американскому проекту резолюции на тему украинского конфликта.

Мария Захарова отметила, что в ходе заседания Совбеза Франция и Великобритания не наложили вето на предложенный США нейтральный проект резолюции. В итоге он был одобрен. Однако за два часа до этого они своими же правками «испохабили» текст того же документа, который был внесен на рассмотрение Генассамблеи.

«Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис?» - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает принятую в СБ ООН резолюцию США по Украине началом движения к мирному урегулированию кризиса. Однако, по его словам, текст документа «неидеален».

Позже американский государственный секретарь Марко Рубио отметил, что враждебные резолюции мешают урегулированию конфликта.