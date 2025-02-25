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Небензя назвал принятую в ООН резолюцию США началом пути к миру

По словам постпреда РФ при ООН Небензи, резолюцию можно считать отправной точной для дальнейших усилий по урегулированию конфликта.
Анастасия Бобылева 2025-02-25 02:43:41
© Фото: Luiz Rampelotto EuropaNewswire Globallookpress

Россия считает принятую в ООН резолюцию США по Украине началом движения к мирному урегулированию кризиса. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса», - пояснил он на заседании Совбеза.

Он отметил, что текст резолюции «не идеален», но он является первой попыткой принять «конструктивный и ориентированный в будущее» документ, который начнет путь к миру, а не продолжит раздувать конфликт.

Ранее члены Совета Безопасности ООН проголосовали за предложенный США нейтральный проект резолюции по Украине. В нем выражается скорбь по поводу «трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной». Десять стран, в том числе Россия, США и Китай, проголосовали за резолюцию, пять государств воздержались. Против не проголосовал никто.

#в стране и мире #ООН #Украина #резолюция #василий небензя
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