Госдеп: враждебные резолюции мешают урегулированию кризиса на Украине

Враждебные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не способствуют урегулированию кризиса на Украине. Об этом в интервью сайту Breitbart News заявил американский государственный секретарь Марко Рубио.

«Мы не считаем, что было бы целесообразно, честно говоря, иметь в ООН что-то, что враждебно по отношению к любой из сторон. Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров», - отметил он.

Таким образом Марко Рубио пояснил, почему США не поддержали антироссийскую резолюцию, предложенную Украиной и странами ЕС.

Напомним, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Европа сейчас является единственным игроком на международной арене, который хочет затянуть конфликт. По его словам, Старый Свет всеми силами противится урегулированию кризиса.