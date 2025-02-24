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BFMTV: взрыв произошел рядом с генконсульством РФ во Франции

На месте работают экстренные службы.
Сергей Лебедев 2025-02-24 11:03:45
© Фото: Steph13Freed, X © Видео: Steph13Freed, X

Во французском городе Марсель неизвестные бросили в сад российского консульства две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает BFMTV. По данным журналистов, был слышен звук взрыва.

В результате происшествия никто не пострадал. В данный момент на месте происшествия находятся несколько десятков пожарных и полицейских.

«Оба сосуда попали в сад, не причинив ущерба», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Службе внешней разведки РФ предупреждали о том, что Киев рассматривает возможность устроить серию терактов против российских дипломатических представительств в Европе. По имеющимся данным, скорее всего, боевики попытаются устроить атаки в Германии, Венгрии, Словакии, в странах Балтии и Скандинавии. Целью является срыв переговоров по урегулированию украинского конфликта.

#Франция #взрыв #происшествие #ЧП #консульство #марсель
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