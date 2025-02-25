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Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине

За резолюцию проголосовали десять стран, против - ни одной.
Анастасия Бобылева 2025-02-25 02:23:51
© Фото: Wu Xiaoling XinHua Globallookpress

Члены Совета Безопасности ООН проголосовали по предложенному США проекту резолюции по Украине. По результатам голосования проект был принял.

За резолюцию проголосовали десять стран, в их числе - Россия, США и Китай. Пять стран воздержались, против никто не высказался никто. Как пишет ТАСС, документ приняли в исходном виде, отклонив все поправки с антироссийской риторикой.

Резолюция, подготовленная США, отличается от ранее предложенной европейскими странами нейтральным тоном. В ней выражается скорбь по поводу «трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной». Авторы проекта называют главной целью ООН «поддержание международного мира и безопасности и мирное разрешение споров». Они также призывают к «установлению прочного мира» между Киевом и Москвой.

Ранее в ООН подготовили резолюцию по Украине с антироссийской риторикой, однако США проголосовали против проекта и представили свой, нейтральный вариант. Также против подготовленной европейскими странами резолюции выступили Израиль, Венгрия и еще 15 стран.

При этом среди стран, проголосовавших за антироссийскую резолюцию, оказалась Сербия. Президент страны Александр Вучич позже назвал это решение ошибкой и извинился за то, что «не успел все проконтролировать».

#в стране и мире #Украина #сша #СБ ООН #резолюция
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