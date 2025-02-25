Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине

Члены Совета Безопасности ООН проголосовали по предложенному США проекту резолюции по Украине. По результатам голосования проект был принял.

За резолюцию проголосовали десять стран, в их числе - Россия, США и Китай. Пять стран воздержались, против никто не высказался никто. Как пишет ТАСС, документ приняли в исходном виде, отклонив все поправки с антироссийской риторикой.

Резолюция, подготовленная США, отличается от ранее предложенной европейскими странами нейтральным тоном. В ней выражается скорбь по поводу «трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной». Авторы проекта называют главной целью ООН «поддержание международного мира и безопасности и мирное разрешение споров». Они также призывают к «установлению прочного мира» между Киевом и Москвой.

Ранее в ООН подготовили резолюцию по Украине с антироссийской риторикой, однако США проголосовали против проекта и представили свой, нейтральный вариант. Также против подготовленной европейскими странами резолюции выступили Израиль, Венгрия и еще 15 стран.

При этом среди стран, проголосовавших за антироссийскую резолюцию, оказалась Сербия. Президент страны Александр Вучич позже назвал это решение ошибкой и извинился за то, что «не успел все проконтролировать».