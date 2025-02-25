Вучич назвал ошибкой поддержку Сербией антироссийской резолюции в ООН

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия совершила ошибку, поддержав проект антироссийской резолюции по России в ООН. Он извинился перед своими согражданами за то, что «не уделил этому вопросу должного внимания».

«Думаю, что сегодня Сербия совершила ошибку. Прошу прощения у граждан Сербии за это и признаю свою вину, так как, вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать», - цитирует его ТАСС.

Вучич подчеркнул, что нужно было воздержаться от голосования и что в случившемся виноват только он сам.

Напомним, в Генассмаблее ООН состоялось голосование по поводу проекта антироссийской резолюции по Украине, подготовленного европейскими странами. «За» проголосовали 93 страны, «против» - 18 стран, 65 государств воздержались. Среди тех, кто высказался против, были США, Израиль и Венгрия. Более того, американцы представили свой вариант документа, более нейтральный.