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США отвергли антироссийскую резолюцию по Украине в ГА ООН

На фоне преступлений киевского режима в Курской области, отношение к нему в ООН меняется, сообщил ранее постпред России при организации Дмитрий Полянский.
Ян Брацкий 2025-02-22 01:03:12
© Фото: IMAGOThomas Trutschel www.imago-images.de Global Look Press

Власти США больше не возлагают на Россию вину за начало вооруженного конфликта на Украине. Это следует из проекта резолюции Генассамблеи ООН.

Как сообщает РИА Новости, Вашингтон отказался от соавторства проекта антироссийской резолюции и представили нейтральную форму документа.

В нем американцы скорбят о гибели людей в результате российско-украинского конфликта. В свою очередь, Россия внесла поправку к американской резолюции Генассамблеи ООН с призывом «устранения коренных причин» украинского конфликта.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что дипломаты организации начинают пересматривать свое отношение к киевскому режиму на фоне зверств украинских националистов в Курской области.

С его слов, совершенные боевиками преступления в отношении мирного населения окончательно подорвали авторитет Киева на международной площадке.

#Россия #ООН #Украина #сша #конфликт #резолюция
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