Власти США больше не возлагают на Россию вину за начало вооруженного конфликта на Украине. Это следует из проекта резолюции Генассамблеи ООН.

Как сообщает РИА Новости, Вашингтон отказался от соавторства проекта антироссийской резолюции и представили нейтральную форму документа.

В нем американцы скорбят о гибели людей в результате российско-украинского конфликта. В свою очередь, Россия внесла поправку к американской резолюции Генассамблеи ООН с призывом «устранения коренных причин» украинского конфликта.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что дипломаты организации начинают пересматривать свое отношение к киевскому режиму на фоне зверств украинских националистов в Курской области.

С его слов, совершенные боевиками преступления в отношении мирного населения окончательно подорвали авторитет Киева на международной площадке.