Появились кадры нападения на генеральное консульство России в Марселе

В распоряжении телеканала «Звезда» появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе. На кадрах видно, что злоумышленник пытался скрыть лицо маской.

Преступник перебросил бутылки с зажигательной смесью через забор и быстро скрылся. Спустя несколько секунд территорию возле диппредставительства окутало дымом.

Напомним, нападение произошло в понедельник утром. Спустя некоторое время французские полицейские задержали подозреваемого в атаке, а также его знакомого.

В разговоре со «Звездой» генеральный консул РФ в Марселе сообщил, что правоохранители подкараулили злоумышленника на проукраинском митинге.

По факту атаки возбуждено уголовное дело.