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Появились кадры нападения на генеральное консульство России в Марселе

Злоумышленник в маске перебросил бутылки с зажигательной смесью через забор и быстро скрылся.
Сергей Лебедев 2025-02-25 14:21:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В распоряжении телеканала «Звезда» появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе. На кадрах видно, что злоумышленник пытался скрыть лицо маской.

Преступник перебросил бутылки с зажигательной смесью через забор и быстро скрылся. Спустя несколько секунд территорию возле диппредставительства окутало дымом.

Напомним, нападение произошло в понедельник утром. Спустя некоторое время французские полицейские задержали подозреваемого в атаке, а также его знакомого.

В разговоре со «Звездой» генеральный консул РФ в Марселе сообщил, что правоохранители подкараулили злоумышленника на проукраинском митинге.

По факту атаки возбуждено уголовное дело.

#Франция #взрыв #митинг #нападение #наш эксклюзив #консульство #марсель
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