Генконсул: напавшего на дипмиссию в Марселе подстерегли на украинском митинге

Двоих мужчин, одного из которых подозревают во вчерашней атаке на российское консульство во французском городе Марсель, полицейские подстерегли на проукраинском митинге. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в диппредставительстве.

«Их вычислили и задержали... Была проведена работа полицейскими, в результате которой они вышли на этих людей и задержали их на митинге, который проводился в центре города. И они действительно там появились», - подчеркнул генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

Напомним, накануне утром у здания дипмиссии произошел взрыв. В сад консульства кинули два сосуда с зажигательной смесью. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже стало известно о задержании подозреваемого в атаке. Под стражу также отправили его знакомого, который может быть связан с нападением.

В МИД РФ сообщили, что Россия потребовала от Франции усилить безопасность российских заграничных учреждений.