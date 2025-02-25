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Генконсул: напавшего на дипмиссию в Марселе подстерегли на украинском митинге

Полицейские провели работу, в результате которой они вышли на злоумышленника.
Сергей Лебедев 2025-02-25 11:58:08
© Фото: Gerard Bottino, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Двоих мужчин, одного из которых подозревают во вчерашней атаке на российское консульство во французском городе Марсель, полицейские подстерегли на проукраинском митинге. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в диппредставительстве.

«Их вычислили и задержали... Была проведена работа полицейскими, в результате которой они вышли на этих людей и задержали их на митинге, который проводился в центре города. И они действительно там появились», - подчеркнул генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

Напомним, накануне утром у здания дипмиссии произошел взрыв. В сад консульства кинули два сосуда с зажигательной смесью. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже стало известно о задержании подозреваемого в атаке. Под стражу также отправили его знакомого, который может быть связан с нападением.

В МИД РФ сообщили, что Россия потребовала от Франции усилить безопасность российских заграничных учреждений.

#Франция #взрыв #Украина #атака #митинг #нападение #наш эксклюзив #консульство #марсель #Станислав Оранский
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