Мурашко: средняя зарплата у врачей в РФ выросла до 123 тысяч рублей

Средняя зарплата у врачей в России выросла до 123 тысяч рублей в 2024 году. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Государственной думе.

«По итогам девяти месяцев 2024 года, пока просто статистики официальной по завершении 2024 года нет, - 123 259 рублей», - цитирует ТАСС министра.

Он отметил, что средняя зарплата у врачей по стране за 2019 год составила 80 756 рублей. Это означает, что к прошлому году за пять лет она выросла минимум на 40 тысяч рублей. А у среднего медицинского персонала - на 20 тысяч рублей.

По словам Мурашко, благодаря росту заработных плат уже отмечается переход кадров из частных медицинских учреждений в государственные. Министр добавил, что динамика роста оплаты труда медработников будет сохраняться и в дальнейшем.

Ранее министр здравоохранения РФ заявлял, что в этом году будет существенно увеличен бюджет Фонда ОМС. По словам Мурашко, планируется выделить 3,3 триллиона рублей.