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Мурашко рассказал об увеличении финансирования Фонда ОМС в 2025 году

Объем средств, предоставляемых из бюджета Фонда ОМС на 2024 год утвержден в сумме 3,1 трлн рублей.
Ян Брацкий 2024-08-23 21:47:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в следующем году будет существенно увеличен. Работа на этим ведется, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Вологодскую область.

«Сейчас идет работа над новым проектом бюджета Федерального фонда ОМС <...> то, что прирост будет значительный в рамках программы обязательного медицинского страхования на покрытие расходов на лечение - это очень важно», - сказал Мурашко журналистам.

Ранее в ведомстве отметили, что объем средств, предоставляемых из бюджета Фонда ОМС на 2024 год утвержден в сумме 3,1 трлн рублей. В сравнении с 2023 годом отмечен прирост в 13%. На следующий год планируется выделить на эти цели 3,3 трлн.

Что касается непосредственно Вологодской области, то объем выделенных средств сегодня колоссален, уточнил Мурашко. Только на укрепление материально-технической базы регион получил в этом году 1,3 млрд рублей. Благодаря этой поддержке Вологодская область получила мощный толчок к развитию здравоохранения, заявил Мурашко.

#Вологодская область #мурашко #минздрав рф #Фонд ОМС
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