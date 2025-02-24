Захарова: взрывы у консульства РФ в Марселе имеют признаки теракта

Взрывы на территории российского консульства в Марселе имеют все признаки теракта. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Москва потребовала от французской стороны усилить безопасность российских заграничных учреждений. Также Париж должен принять необходимые меры по расследованию инцидента.

Напомним, в понедельник утром неизвестные бросили два сосуда с зажигательной смесью в сад консульства РФ. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают десятки полицейских. Они выясняют обстоятельства нападения.