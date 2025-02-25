FT: США в ближайшее время могут снять санкции с России

Уже в ближайшее время Соединенные Штаты могут отменить антироссийские санкции. К такому выводу пришло издание Financial Times. Отмечается, что деньги являются одной из тех немногих вещей, которые действительно мотивируют американского президента Дональда Трампа. Это и может послужить причиной снятия ограничений.

«Русские прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США будут сняты», - говорится в публикации.

Напомним, ровно неделю назад в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. На ней обсудили восстановление двусторонних отношений, в том числе возобновление экономических связей.

Позже государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры не касались отмены санкций против РФ. По его словам, дискуссии пока не дошли до этой стадии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что при желании ограничения как быстро вводятся, так и быстро отменяются.