Песков: западные санкции как быстро вводятся, так и отменяются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции западных стран не помешают переговорам Российской Федерации и Соединенных Штатов.

По его словам, американские ограничения в отношении руководства России могут не оказать существенного влияния на переговоры.

«Это как быстро вводится, так и быстро отменяется при желании. И при желании могут оставаться в силе эти санкции десятилетиями», - сказал Дмитрий Песков.

Он также напомнил, о поправке Джексона - Вэника, действующего с 1970-ых годов, которая ограничивала торговлю США и СССР и впоследствии всеми получившими независимость республиками Советского Союза.

«Все мы помним новый пакет санкций, который был принят на следующий день после отмены. (Отмененный закон - Прим. ред.) сразу был заменен целым пакетом санкций, который по своей композиции обеспечивал тот же эффект», - заявил Песков.

Ранее в Кремле разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом назвали мощным сигналом о начале диалога о мире. По словам Дмитрия Пескова, страны будут пытаться решать проблемы посредством диалога.