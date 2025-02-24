Рябков: прекращение огня на Украине опасно без устранения причин кризиса

Прекращение огня на Украине без долгосрочного урегулирования конфликта грозит тяжелейшими последствиями, в том числе для российско-американских отношений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дед РФ Сергей Рябков. Он отметил, что для установления мира необходимо устранить первопричины кризиса.

«Прекращение огня без долгосрочного урегулирования - это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений», - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Напомним, 12 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры стран обсудили в том числе украинский кризис.

Во время диалога Владимир Путин выступил за устранение первопричин конфликта на Украине. Он также согласился с мнением, что долгосрочное урегулирование кризиса можно достигнуть путем переговоров.

А на прошлой неделе в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций РФ и США. В ходе встречи была намечена дорожная карта нормализации двусторонних отношений.