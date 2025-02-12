Путин в разговоре с Трампом выступил за устранение первопричин конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом выступил за устранение первопричин конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также добавил, что глава государства в разговоре с президентом США согласился, что долгосрочное урегулирование украинского вопроса можно достигнуть путем переговоров. Владимир Путин поддержал тезис Дональда Трампа, что наступило время работать вместе.

Главы двух стран договорились о личной встрече.

Разговор президентов США и России состоялся в среду утром и продлился полтора часа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ходе беседы Владимир Путин пригласил в Москву Дональда Трампа. Кроме того, лидеры государств обсудили урегулирование кризиса на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, двусторонние отношения РФ и США, а также договорились о продолжении контактов.