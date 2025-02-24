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На выборах в Германии победил консервативный блок ХДС/ХСС

Второе место впервые в своей истории заняла «Альтернатива для Германии».
Сергей Лебедев 2025-02-24 08:26:08
© Фото: IMAGO, Paul-Philipp Braun, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил на досрочных выборах в бундестаг, которые прошли накануне. Об этом сообщили в Федеральной избирательной комиссии. Отмечается, что консерваторы набрали 28,6% голосов.

Второе место впервые в своей истории заняла «Альтернатива для Германии» (АдГ), а третье - Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца. Они получили по 20,8% и 16,4% голосов соответственно.

На четвертом и пятом месте расположились «Зеленые» и Левая партия. Остальные партии, участвовавшие в выборах, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и не попадут в бундестаг.

Напомним, Социал-демократическая партия Германии показала свой худший результат в истории. На фоне сокрушительного поражения председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених заявил о своем уходе в отставку. В письме, адресованном соратникам, он заявил, что настал момент уступить место молодому поколению.

Ранее в беседе со «Звездой» политолог Грегор Шпицен отметил, что Олаф Шольц покинет свой пост с личным рейтингом в пределах 22-23%. В новейшей истории страны с таким рейтингом к выборам не подходил ни один из канцлеров.

По словам эксперта, распавшееся правительство «светофорной коалиции» можно считать неудавшимся. Оно не справилось с проектами ни в экономической сфере, ни в области внешней политики.

#Выборы #Германия #голосование #ФРГ #Бундестаг #ХДС/ХСС
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