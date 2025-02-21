Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц покидает пост с личным рейтингом в пределах 22-23, рассказал «Звезде» политолог из Германии Грегор Шпицен. В новейшей истории ФРГ с таким рейтингом к следующим выборам не подходил ни один из канцлеров, отметил он.

В целом можно считать неудавшимся распавшееся правительство «светофорной коалиции», сказал Шпицен. Оно откровенно не справилось с проектами ни в экономической сфере, ни в области внешней политики.

В «светофорную коалицию» входили члены Свободно-демократической партии (СвДП), социал-демократы (СДПГ) Шольца и представители «Зеленых».

«Сейчас поют дифирамбы Роберту Хабеку (министр экономики от "Зеленых". - Прим. ред.), что он не допустил экономического коллапса в 2022 году. Знаете, большого ума не нужно, чтобы взять 26 млрд евро, скупить все объемы газа на мировом рынке и закачать их в газохранилища только ради того, чтобы в зимний сезон Германия не замерзла. Ничем другим он не отметился. А такое некомпетентное существо, как Анналена Бербок, на позиции министра иностранных дел просто дискредитирует не только Германию, но и каждого немца», - сказал эксперт.

Среди молодежи есть категория людей, которые в любом случае будут голосовать за «Зеленых», считает Шпицен.

«Среди молодежи есть убеждение в том, что эта сила не принадлежит политическому мейнстриму, что, конечно, не так. По сути, "Зеленые" продвигают интересы Демократической партии США - гендерную, климатическую повестку, все это мракобесие», - отметил политолог.

Что касается Шольца, единственное, за что его могут поблагодарить немцы, - это за то, что он так и не передал Киеву дальнобойные ракеты Taurus и выключил из повестки вопрос об отправке на Украину немецких миротворцев, считает Шпицен.

«Среди свободных демократов, которые вышли из правительства, есть замечательный представитель Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая проходит в Германии под кличкой Frau Rheinmetall - как один из главных лоббистов военно-промышленного комплекса Германии. Все ее высказывания в адрес России - это такая квинтэссенция дремучей русофобии и бряцания оружием», - рассказал эксперт.

В новом бундестаге, скорее всего, сложится коалиция из союза христианских демократов и социалистов ХДС/ХСС, который возглавляет Фридрих Мерц, и СДПГ Шольца.

«Сколько бы голосов ни набрала "Альтернатива для Германии", в любом случае в коалицию ее не допустят. Она останется изгоем на политической сцене. Если они получат 25% - там уже могут быть задействованы механизмы блокирующего меньшинства. Например, процедуры запрета партии через бундестаг, через Конституционный суд будут сбоить», - заявил Шпицен.

Но в любом случае оппозиция к власти реально не придет. Из двух политических партий, скорее всего, сформируют правящий блок, который будет вести страну худо-бедно тем же курсом, заключил эксперт.

Выборы в парламент Германии пройдут 23 февраля. «Альтернатива для Германии» выступает за восстановление отношений с Россией и против поставок оружия на Украину.