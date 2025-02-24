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Борисову не дали кинопремию Гильдии киноактеров США

Премию Гильдии киноактеров США забрал коллега Борисова - американец Киран Калкин.
Дарина Криц 2025-02-24 05:52:21
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Российскому киноактеру Юре Борисову не вручили премию Гильдии киноактеров США, ее обладателем стал его американский коллега Киран Калкин. Американец сыграл роль в комедийной драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024).

Россиянин претендовал на награду за роль в фильме «Анора» (Anora, 2024) режиссера из США Шона Бэйкера.

Напомним, неделей ранее Борисов не получил кинопремию BAFTA (награда Британской академии кино и телевизионных искусств) за роль в киноленте «Анора», хотя и оказался в шорт-листе номинантов британской кинопремии как лучший актер второго плана.

В начале января за роль в этом же фильме Борисов не получил «Золотой глобус», которую учредила Голливудская ассоциация иностранной прессы. Ее считают второй по престижности после «Оскара».

#в стране и мире #сша #актер #вручение наград #Юра Борисов #Гильдия киноактеров США
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