Борисову не дали кинопремию Гильдии киноактеров США

Российскому киноактеру Юре Борисову не вручили премию Гильдии киноактеров США, ее обладателем стал его американский коллега Киран Калкин. Американец сыграл роль в комедийной драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024).

Россиянин претендовал на награду за роль в фильме «Анора» (Anora, 2024) режиссера из США Шона Бэйкера.

Напомним, неделей ранее Борисов не получил кинопремию BAFTA (награда Британской академии кино и телевизионных искусств) за роль в киноленте «Анора», хотя и оказался в шорт-листе номинантов британской кинопремии как лучший актер второго плана.

В начале января за роль в этом же фильме Борисов не получил «Золотой глобус», которую учредила Голливудская ассоциация иностранной прессы. Ее считают второй по престижности после «Оскара».