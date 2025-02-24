Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил об изменившейся риторике европейских стран в отношении России.

Российский дипломат обратил внимание на часто повторяемый в 2022-м, 2023-м и в начале 2024-го года странами Евросоюза призыв о необходимости победить нашу страну на поле боя.

«Когда вы слышали этот нарратив в последний раз? Он уже забыт?», - цитирует высокопоставленного дипломата RT.

Немногим ранее отмечалось, что Брюссель обратил внимание на выигрышные позиции Москвы. Глава евродипломатии Кая Каллас попросила партнеров сосредоточиться на поддержке Киева «на поле боя». Подобные воинственные настроения еще наблюдаются у некоторых страны ЕС, и они продолжают настаивать на участии в переговорах по украинскому конфликту.

В конце января этого года в МИД РФ сообщали, что европейские чиновники все более обеспокоены возможностью вооруженного конфликта с Россией. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, те создают мифические угрозы и используют их для поддержания единства евроблока, а также для медийной диктатуры и подавления альтернативных точек зрения.