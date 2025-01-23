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Захарова объяснила заявления Каллас растерянностью ЕС перед Трампом

ЕС боится остаться главным спонсором режима Зеленского, заявила представитель МИД России.
Владимир Рубанов 2025-01-23 22:27:31
© Фото: IMAGO Antti Aimo-Koivisto, Global Look Press

Милитаристская риторика главы дипломатической службы ЕС Кайи Каллас отражает растерянность Брюсселя перед новой администрацией в Вашингтоне и страх остаться главным спонсором режима Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, европейские бюрократы все больше беспокоятся о возможном вооруженном конфликте с Россией. Они создают мифические угрозы и используют их для поддержания единства ЕС, медийной диктатуры и подавления альтернативных точек зрения.

Русофобия необходима для оправдания милитаризации Европы и увеличения военных расходов, добавила Захарова. Лидеры ЕС и НАТО все чаще призывают урезать потребности европейцев в образовании, здравоохранении и пенсиях ради обогащения военно-промышленных корпораций.

Каллас не «реалист», а пропагандист «партии войны» под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказала представитель МИД. В ЕС не скрывают, что Украина для них лишь расходный материал в походе «коллективного Запада» «на восток».

Мир должен быть обеспокоен, что руководство ЕС не задумывается о последствиях антироссийской риторики и толкает европейские страны на грань войны ради чужих геополитических интересов, подчеркнула Захарова.

Кайя Каллас заявила, что Россия и Евросоюз «пока еще» не в состоянии войны, но Москва якобы намерена «проверить» готовность обороны ЕС в ближайшие 3-5 лет.

Ранее издание Politico сообщило о том, как Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, когда та предложила пригласить российского президента Владимира Путина на саммит лидеров ЕС.

#Украина #сша #Дональд Трамп #ЕС #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Кайя Каллас
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