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ЕС ввел санкции против Михаила Галустяна и Юлии Барановской

Ограничения ввели против 48 физических лиц и 35 организаций.
Сергей Лебедев 2025-02-24 14:23:22
© Фото: Boris Kremer, Russian Look, Global Look Press

Европейский союз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 48 физических лиц. Среди попавших в «черный список» оказались юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, шахматист Сергей Карякин и олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Кроме того, санкции наложили на 35 организаций. Под санкции, в частности, попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Напомним, в ЕС также запретили вещание восьми средств массовой информации. Ограничения наложили в том числе на телеканал «Звезда».

Еще 16-м пакетом санкций предусмотрены отключение 13 российских банков от SWIFT и запрет экспорта игровых консолей в РФ.

#в стране и мире #ЕС #санкции #ограничения #юморист #Михаил Галустян #Юлия Барановская
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