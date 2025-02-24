ЕС ввел санкции против Михаила Галустяна и Юлии Барановской

Европейский союз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 48 физических лиц. Среди попавших в «черный список» оказались юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, шахматист Сергей Карякин и олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Кроме того, санкции наложили на 35 организаций. Под санкции, в частности, попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Напомним, в ЕС также запретили вещание восьми средств массовой информации. Ограничения наложили в том числе на телеканал «Звезда».

Еще 16-м пакетом санкций предусмотрены отключение 13 российских банков от SWIFT и запрет экспорта игровых консолей в РФ.