МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС запретил вещание восьми российских СМИ, включая «Звезду»

Еврочиновники согласовали 16-й пакет санкций против РФ.
Сергей Лебедев 2025-02-24 10:54:31
© Фото: Thomas Banneyer, dpa, Globallookpress

В Европейском союзе сегодня согласовали 16-й пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запрет на вещание в странах объединения восьми средств массовой информации из РФ.

Под ограничения в том числе попал телеканал «Звезда». Также санкции наложили на Eurasia Daily, «Фонд стратегической культуры», «Лента.Ру», RuBaltic, News Front, SouthFront и Strategic Culture Foundation.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова неоднократно призывала еврочиновников восстановить права российских журналистов и СМИ.

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что жители западных стран утомлены антироссийской пропагандой. По его словам, много серьезных СМИ сейчас живут в условиях военной цензуры и получают «указиловки» от своих спецслужб.

#Европа #ЕС #евросоюз #санкции #ограничения #пакет санкций
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 