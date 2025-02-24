В Европейском союзе сегодня согласовали 16-й пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запрет на вещание в странах объединения восьми средств массовой информации из РФ.

Под ограничения в том числе попал телеканал «Звезда». Также санкции наложили на Eurasia Daily, «Фонд стратегической культуры», «Лента.Ру», RuBaltic, News Front, SouthFront и Strategic Culture Foundation.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова неоднократно призывала еврочиновников восстановить права российских журналистов и СМИ.

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что жители западных стран утомлены антироссийской пропагандой. По его словам, много серьезных СМИ сейчас живут в условиях военной цензуры и получают «указиловки» от своих спецслужб.