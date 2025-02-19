Киев рассматривает возможность устроить серию терактов против российских дипломатических представительств в странах Европы, для того чтобы сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказали в Службе внешней разведки РФ.

По имеющимся данным, скорее всего, националисты попытаются устроить атаки в Германии, в странах Балтии и Скандинавии. Данный выбор обусловлен тем, что эти государства меньше всех сотрудничают с Россией.

Также Киев может предпочесть для терактов Венгрию и Словакию, которые занимают «особую» позицию по Украине. В таком случае будет дискредитировано руководство этих стран.

Напомним, недавно в СВР сообщали, что украинские спецслужбы при содействии западных кураторов готовятся подорвать минами российского производства иностранное судно в акватории Балтики и возложить вину на Москву. Предполагается, что такие действия подтолкнут НАТО к закрытию выхода в Балтийское море для РФ под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства.